Luana indica Babi para a 9ª roça da A Fazenda

Fazendeira da semana, Luana indicou Babi para o primeiro banquinho da 9ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana iniciou a formação da roça indicando a peoa. "É uma mulher que cobrou sororidade aos gritos, mas no momento em que mais precisei, que um dos aliados dela me humilhou, ela riu e bateu palmas."

Tudo que tinha para falar a respeito dela, disse nos apontamentos e nas dinâmicas. Ela não tem um a para falar sobre mim.

Luana continou. "Até nos momentos que errei, fui mulher e pedi desculpas a ela."

Ao sentar no primeiro banquinho, Babi respondeu. "O Sacha é agressor, ele encostou o dedo na minha cara. Ele me causa ansiedade. Vou bater nessa tecla até o final. Ela fala sobre pauta em defesa de mulheres e ela já disse que ia me colocar no lixo."

Nunca tive um embate ou briga direto com ela. Não tenho medo de você, das suas agressões, de quem você conhece lá fora, não tenho medo das suas baixarias.

