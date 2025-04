Bella Longuinho faz procedimento para feminilizar bumbum: 'Tá lindo'

Bella Longuinho mostrou que fez um procedimento estético para feminilizar o bumbum.

O que aconteceu

A influenciadora colocou mais 20 ml de ácido hialurônico nos glúteos. Ela já havia colocado 80 ml de ácido no bumbum. "É uma construção, a gente está fazendo em etapas", explicou o médico que fez o procedimento.

O meu bumbum era muito masculino e agora a gente tá feminilizando. Já tá lindo, mas vamos melhorar. Bella Longuinho

Na próxima semana, ela aplicará bioestimulador de colágeno na região. "Isso vai melhorar a qualidade de pele, dar um volume e um efeito de 'lifting', pra empinar mais o bumbum", completou o profissional.

Bella Longuinho já passou por cinco cirurgias para a feminização facial. "Fiz gogó, queixo, mandíbula, nariz e a testa. E tudo envolve osso e cartilagem, então raspou osso (...) para dar afinada, raspou cartilagem do gogó, raspou osso e cartilagem do nariz que eu tinha. Foi basicamente isso. Mas cada caso é um caso. No meu foram as cinco", disse.