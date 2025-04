Guilherme se torna 1º finalista do BBB 25, e equipe celebra: 'Maior sonho'

Guilherme, 28, foi o último a deixar a Prova de Resistência e se tornou o primeiro finalista do BBB 25.

O que aconteceu

Após 12 horas de disputa, o fisioterapeuta garantiu seu vaga na final do programa e se tornou o último líder do reality show. Como consequência, Renata, Vitória e João Pedro terão de disputar o último Paredão eliminatório.

Nas redes sociais, a equipe de Guilherme celebrou a vitória do participante. "A maior e última liderança é nossa! Esse momento especial demais veio em dose dupla: liderança + vaga na final!", começaram na publicação feita pelo Instagram.

O texto ainda exaltou a determinação do pernambucano. "Foi uma trajetória longa, de muito esforço, entrega e foco… e nessa última prova não foi diferente. Gui deu tudo de si pra chegar até aqui e realizar o maior sonho da vida dele", escreveram.

