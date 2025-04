'Tóxico e ardiloso': como Alice Wegmann foi parar em polêmica de Cauã

O nome de Alice Wegmann, 29, foi associado ao de Cauã Reymond, 44, após uma série de publicações nas redes sociais. Os fãs da artista, que está no elenco de "Vale Tudo", apontam supostas indiretas ao colega de elenco.

Primeira polêmica aconteceu em janeiro, quando a atriz compartilhou uma reportagem da Revista Piauí que citava o ator. A matéria discutia a "pandemia do vício" em apostas online e o papel de famosos nesse processo.

"Excelente matéria. Vale ler toda", escreveu Alice, no Instagram. Ela também postou um vídeo de divulgação do texto que citava nomes como os de Carlinhos Maia, Galvão Bueno, Virginia Fonseca e Maya Massafera.

Agora, meses depois, a artista voltou a ter o nome associado ao galã. Ela compartilhou uma foto com colegas de elenco, nas redes sociais, com a legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta". O post, porém, foi interpretado como uma possível indireta por acontecer em meio à polêmica envolvendo o ator.

Atriz negou indireta após repercussão do caso. "Gente? Não inventem! Indireta para ninguém. É direta para dizer que a gente está trabalhando feliz", escreveu a intérprete da personagem Solange.

Alice voltou aos holofotes na quinta-feira (17), após compartilhar reflexão sobre o comportamento de determinados homens. O texto foi interpretado pelos fãs como outra possível indireta a Cauã.

Eis uma regra feminista de vida: nunca julgue um homem com base no tratamento que ele dá a mulheres que estejam o mimando ou elogiando. Preste atenção na reação dele quando uma mulher o desagrada, discute com ele ou estabelece um limite, e aí se descobre quem ele realmente é. Texto publicado por Alice Wegmann, no Instagram

Ela ainda curtiu uma publicação que repercutia uma uma reflexão da atriz Andréia Horta, 41, sobre homens tóxicos serem denunciados por suas atitudes. O post foi encarado como uma suposta indireta ao artista. "Quando um homem, tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas", começou.

Bastidores de 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ator teria protagonizado atritos nos bastidores de "Vale Tudo". Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Intérprete do golpista César tem interferido na direção, dando palpites frequentes nas execuções de cenas, além de apontar falhas nos trabalhos de colegas. De acordo com apuração de Splash, a atitude tem provocado um clima péssimo com uma parte importante do elenco. Tudo, ao que consta, seria resultado de um acúmulo de frustrações do ator dentro da Globo