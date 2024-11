Flor é versão da Marcia Fu 'muito piorada' em A Fazenda

Flor tem sido um dos grandes destaques da reta final de "A Fazenda (16)", apesar de suas decisões controversas. A peoa tem se mostrado mais perto do G4, e chegou a combinar que votará junto com eles na formação da próxima roça. Durante o Central Splash desta terça-feira (19), Dieguinho refletiu sobre as chances dela na final do reality.

Eu acho que, de alguma forma, a Flor tem tudo para chegar na final justamente por ter feito um jogo sonso. Tem gente chamando a Flor de Marcia Fu da Fazenda 16, mas uma Marcia Fu muito piorada. A Marcia Fu ainda tinha um alivio comigo, era carismática Dieguinho

Para o apresentador, Flor tem chances de garantir seu lugar na final do programa, apesar de apresentar uma personalidade "sonsa". Dieguinho acredita que ela esteja fazendo um "jogo duplo", entregando informações do G4 para Albert.

Perline, convidado do programa, concorda com o apresentador. Para ele, em todos os realities de confinamento, sempre há um personagem "sonso vai que muito longe".

Ela não é uma pessoa fiel, de credibilidade. Só que isso quem tá sabendo somos nós. Quem está dentro da casa não está vendo que ela está fazendo as coisas por debaixo dos panos Perline

Assista ao Central Splash na íntegra: