Viih Tube compartilha vídeo de parto de Ravi: 'Dia mais inesquecível'

Viih Tube, 24, publicou um vídeo com diversos momentos do parto de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, 34.

O que aconteceu

Na legenda, Viih falou sobre a experiência. "O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família."

Depois desse dia, vieram dias que eu não imaginava, dias difíceis, eu tive muito medo, ficava pensando na minha família em casa, querendo estar lá e hoje que estou aqui, eu só sei agradecer todos os dias! Me ensinou muito sobre gratidão! Viih Tube

A influenciadora finalizou. "Eu só sei ser feliz, só sei agradecer! Obrigada meu Deus, por cuidar da minha família! Eu acho que eu precisava que tudo fosse assim! Eu vi propósito."

Ela passou por 19 horas de trabalho de parto. Apesar de ter tentado um parto normal, Viih foi submetida a uma cesariana de emergência devido a complicações. Ela esteve na UTI desde o último dia 14 e, agora, se recupera bem.

Viih recebeu alta no sábado (16), após ter sido hospitalizada na quinta-feira (14), dois dias após o parto de Ravi. Viih passou por uma transfusão de sangue e foi internada na UTI para observação.