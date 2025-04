Viih Tube expõe pressão estética com corpo: 'Toda mulher já sentiu'

Viih Tube, 24, abriu o jogo sobre a pressão estética que já sofreu, as mudanças do corpo e os novos hábitos que adotou para sua vida.

O que aconteceu

Influenciadora revelou que se cuidava pela estética antes de ser mãe. "Existia ainda um padrão do corpo, que é absurdamente ridículo, que toda mulher até se mata demais mentalmente, querendo chegar naquele corpo com dietas malucas com um tempo curto de querer, em um 1 mês, estar pesando 50 kg. Acho que toda mulher já sentiu essa pressão só pelo fato de ser mulher", confessou à Quem.

De acordo com ela, agora se cuida pelos filhos. "Minha vida inteira, qualquer processo de treino, dieta, sempre foi com isso [estética] na mente. Era tão pesado que não era prazeroso. Hoje não é mais sobre isso, é sobre estar saudável, ter fôlego para os meus filhos, conseguir carregá-los no colo. Realmente, é mais sobre a minha saúde", enfatizou.

Ex-BBB declarou se amar mais atualmente. "Me amo muito mais do que já me amei quando pesava 55 kg. Não tem mais nada a ver com o peso para mim. Acho que me sinto mais empoderada, mais poderosa. Acho que os filhos dão essa garra, sentido da vida, esse propósito. É outro sentimento", avaliou.

Viih Tube ainda falou do apoio de Eliezer no processo. "Inclusive, quando estava 30 kg mais gorda do que quando fui no BBB, estava me sentindo muito melhor. Tenho um marido que fala que me ama e isso ajuda muito. Todo esse apoio que tenho da minha família e ter meus filhos comigo... nada me abala mais. Me sinto muito mais empoderada agora do que antes."