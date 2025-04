Delma explica polêmica sobre embates: 'Medo de sair algemada'

Fora do BBB 25 (Globo), Joselma refletiu sobre episódios polêmicos dentro do programa.

O que aconteceu

Entrevistada no Mesa Cast (Multishow), Delma respondeu por que não criou mais embates dentro do reality show.

A ex-sister lembrou o episódio em que Vinícius chamou Renata de "pomba suja" e os dois se desentenderam por conta do significado da expressão nos respectivos estados de onde vêm.

A pomba suja foi o maior carnaval, imagina se eu falo mal e mando todo mundo pra casa do caralh*? Eu já tava com medo de sair de lá algemada Joselma

Delma ainda disse que seria mal interpretada pelos demais brothers da casa. "Aí já iam dizer que eu tava falando outra coisa", disse.

