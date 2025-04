Guilherme acredita em permanência de sister: 'Acho que ela é finalista'

Guilherme refletiu na madrugada de hoje sobre a trajetória de Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Diego Hypolito na área externa, Guilherme disse acreditar que Renata resistiria a esse Paredão. A sister enfrenta a berlinda com o ginasta e Vitória Strada.

No entanto, o brother relembrou que Tadeu costuma dizer que esse é o "BBB mais improvável". "Pra mim, o provável é Renata ficar. Então quanDo ele fala do 'improvável' passa pela minha cabeça a possibilidade ela sair", ponderou.

Já faz um tempo que eu acho que ela é finalista, só que por ele sempre falar nessa questão do improvável (?) Acho ela uma grande concorrente para ganhar esse programa Guilherme

