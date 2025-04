Aline chora ao reencontrar Vinícius e entrevista atores: 'Vivendo um sonho'

Fora do BBB 25 (Globo), Aline e Vinicius se reencontraram na noite de ontem, durante a festa de lançamento da nova novela das 19h, "Dona de Mim" (Globo).

O que aconteceu

A ex-sister foi surpreendida pelo amigo enquanto estava trabalhando no evento. Ao vê-lo, ela o abraçou e, emocionada, conversou com sua ex-dupla de BBB. Vinícius, por sua vez, teceu elogios. "Eu amo esse cara demais", disse Aline em frente às câmeras que os acompanhavam.

No evento, ela entrevistou atores como Camila Pitanga, Tony Ramos e Clara Moneke. "Eu tô vivendo um sonho", escreveu em um dos vídeos de seu Instagram Stories.

Também participaram do evento as irmãs Thamiris e Camilla, que estiveram no BBB com a dupla de baianos. Os quatro apareceram juntos, dançando e conversando na festa. "Tô aqui com o amor da minha vida", disse Aline em vídeo publicado na rede social, apontando para Vinícius.

A baiana também posou ao lado de Ceci Ribeiro, Giovanna Lancellotti e Giovana Cordeiro.

