Fazenda: Gizelly faz pedido inusitado para Fernanda: 'Manda foto da pep*ca'

Oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly Bicalho fez um pedido para Fernanda Campos, desistente do programa.

O que aconteceu

Fernanda postou em sua conta no X (antigo Twitter) um print de um grupo, com a ex-BBB, Zaac e Zé Love. O nome do grupo é "Cancelados".

No print, Gizelly diz querer ver um vídeo e faz um pedido à ex-peoa. "Fernanda, manda foto da pep*ca no meu inbox".

A ex-peoa riu do pedido na legenda da publicação. "Menina Gizelly."

Gizelly deixou o jogo na última quinta-feira (14), em uma roça contra Flora e Vanessa.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 71320 votos 0,17% Albert Bressan 0,86% Babi Muniz 0,15% Fernando Presto 0,17% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 5,40% Gui Vieira 0,17% Gilsão 0,17% Juninho Bill 0,86% Luana Targino 32,89% Sacha Bali 9,08% Sidney Sampaio 24,90% Vanessa Carvalho 25,15% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 71320 votos

