'Estava morrendo de medo', confessa Zezé em 1ª noite de show em cruzeiro

Zezé Di Camargo, 62, abriu a primeira noite de shows do cruzeiro "Navegando com Amigos" com uma performance emocionante. Cantando sucessos eternizados ao lado do irmão Luciano, que não participa do evento, e faixas de seu projeto solo "Rústico", o cantor encantou o público no MSC Seaview.

O que aconteceu

A noite começou com Paula Fernandes, e Zezé deu sequência ao espetáculo com "No Dia Em Que Eu Saí de Casa". "Cadê vocês?", exclamou ao assumir o palco. À vontade, ele interagiu com a plateia, dançou e até compartilhou conselhos sobre relacionamentos.

Durante o show, Zezé revelou ter enfrentado um grande desafio ao organizar o cruzeiro.

Confesso a vocês que estava morrendo de medo desse evento. É um desafio meu e de todos vocês que vieram. Agradeço demais, porque não fácil em cinco, seis meses, fazer a programação desse cruzeiro. Zezé Di Camargo

Com mais de 4.000 fãs a bordo, o cantor incentivou todos a aproveitarem o evento sem preocupações. "Quero que sejamos muito felizes aqui. Não há palavras que expressem minha gratidão por este momento."

Com largo sorriso no rosto, o artista convidou o público a curtir os quatro dias em alto-mar sem se preocupar com o amanhã. "Graças a Deus e a vocês, que acreditaram e estão aqui presentes. Não existe palavras para agradecer e possa expressar meu sentimento de gratidão ao lado de vocês. Só quero que sejamos muito felizes aqui."



A apresentação trouxe uma seleção de hits icônicos, como "Sem Medo de Ser Feliz", "É o Amor", "Saudade Bandida" e "Cada Volta é um Recomeço", além de faixas de sua carreira solo. A plateia vibrava a cada canção, reforçando o sucesso da noite.

O cruzeiro segue com shows de César Menotti e Fabiano e Victor e Leo na segunda noite. Zezé retorna ao palco na terceira, acompanhado de Bruno e Marrone e Wanessa Camargo, prometendo mais momentos inesquecíveis em alto-mar.

Paula Fernandes se apresenta no cruzeiro do Zezé Di Camargo Imagem: Araujo/Agnews

Com Graciele, Zezé Di Camargo recebe público em seu primeiro cruzeiro temático Imagem: Péterson Neves/UOL

Grávida, Graciela Lacerda prestigia show do Zezé Di Camargo em navio Imagem: Araujo/Agnews

* O jornalista viajou a convite da organização do cruzeiro.