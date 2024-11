Babi fica em prantos após confronto com Sacha em A Fazenda: 'Que vergonha'

Após ficar cara a cara com Sacha Bali, Babi Muniz chorou muito e foi consolada por Vanessa Carvalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Babi abandonou a dinâmica e foi para a varanda. Soluçando, ela desabafou com Vanessa.

Babi: "Quando ele começou a falar, chegar perto, apontar o dedo, ele foi ficando com o olho vermelho, sabe?".

Vanessa: "Credo. Ele já é feio...".

Babi: "Eu fui lembrando de tanta coisa...".

Vanessa: "Te deu gatilho, né?".

Babi: "Eu já vi aquilo. Eu já vi".

As peoas, então, seguiram para a casinha da árvore, onde Babi continuou em prantos.

Babi: "Todo mundo vai ver, sabe? Ele gritando comigo daquele jeito. Meu pai vai ver, meu filho vai ver, minha irmã. Todo mundo vai ver. Ai Deus, que vergonha..."

Vanessa: "Mas quem tem que ter vergonha é ele!"

Babi: "Eu sou muito forte, eu brigo com todo mundo, mas isso foi difícil".

Vanessa: "Ele chegou muito perto, né?".

Babi: "Acho que sim".

