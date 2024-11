Quem é o brasileiro dono da maior coleção de bonecos Ken do mundo

O jornalista Bernardo Guedes, 46, foi reconhecido pela Official World Record como o maior colecionador de bonecos Ken em todo o mundo.

Quem é Bernardo

Natural de Novo Hamburgo (RS), Bernardo Guedes comprovou possuir 150 bonecos do Ken, famoso personagem do universo de Barbie. O reconhecimento oficial saiu em julho de 2024, mas o gaúcho indica que seu número de Kens pode ser maior — ele deixa a real quantidade de bonecos que possui em segredo para o caso de alguém querer superar sua marca.

Quando somos recordistas e colecionadores, não revelar o número exato é uma estratégia. Cadastrei 150 bonecos, porque se alguém quiser tirar o troféu de mim, não vai conseguir. Eu tenho mais do que o número que está descrito.

-- Bernardo Guedes em entrevista ao jornal Zero Hora

Guedes, que é jornalista, começou a colecionar bonecos do Ken na infância, aos 8 anos. Seu primeiro brinquedo do personagem criado pela Mattel foi um presente da avó. Aos 18 anos, ele mesmo passou a comprar exemplares do boneco e deu início a sua coleção.

O colecionador não economiza para comprar exemplares do Ken e até mesmo pede para que seus amigas tragam de outro países quando não encontra no Brasil. Guedes ressalta que a Mattel não produz bonecos do Ken na mesma proporção em que confecciona bonecas da Barbie, ícone da marca, que em 2023 ganhou vida nos cinemas.

Participação em programa de TV abriu as portas para ter sua coleção reconhecida. Após participar da da série "Colecionadores", do History Chanel, Bernardo Guedes se inscreveu no Official World Record, mas o caminho até conseguir o título de recordista foi árduo. Ele passou por um intenso processo de verificação de seus bonecos, precisou catalogar todo o acervo, além de ser submetido a uma averiguação por parte de testemunhas.

Bernardo Guedes sonhou com o Guinness World Records, mas desistiu devido ao alto valor cobrado para se inscrever. O jornalista destaca que mantém a maior parte de seus bonecos em ótimo estado de conservação, alguns até mesmo são guardados em caixas originais. Ele não revela quanto já gastou na aquisição de seus Kens.

Ken foi fabricado pela Mattel em 1961 para ser o namorado de Barbie. O personagem é conhecido pela aparência, que se tornou sinônimo de beleza. No Brasil, Bernardo é reconhecido entre os fãs da Mattel e participa de eventos relacionados ao universo de Barbie.