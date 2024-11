Vera Viel posa de muletas e revela novo detalhe sobre tratamento de câncer

No sábado (16), Vera Viel, 49, posou de muletas e contou que não poderá tomar sol por um tempo.

O que aconteceu

Vera usou sua conta no Instagram para postar uma foto de muletas. A esposa de Rodrigo Faro foi diagnosticada com um Sarcoma Sinovial.

Na postagem, Viel contou que não poderá tomar um sol por algum tempo em virtude do tratamento. "Por um bom tempo, não vou poder tomar sol, não vou aproveitar o verão que eu tanto amo…Mas eu agradeço a Deus e aceito isso, pois eu vivi o milagre da cura. Hoje o que importa é estar curada. Terei muito tempo ainda pra aproveitar muitos verões com muita saúde e as bênçãos de Deus", escreveu ela.

A influenciadora recebeu vários comentários de apoio. "Jesus te abençoe, princesa linda", escreveu uma fã. "Todos passamos por provas, mas tudo passa", disse outra. "Já passei por esse momento! Estou curada, isso é o mais importante", contou uma terceira.

Viel recebeu o diagnóstico de Sarcoma Sinovial, um tipo raro de câncer. O tumor, que é maligno, origina em músculos, gordura, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos.

Em outubro, ela passou por uma cirurgia de retirada de um tumor maligno da coxa esquerda. Depois disso, Vera vem fazendo tratamento com radioterapia.