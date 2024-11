Fernando diz que Gizelly o 'sufocava' em A Fazenda: 'Tudo era sobre ela'

Fernando Presto desabafou com Flora Cruz sobre Gizelly Bicalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando apontou alguns comportamentos de Gizelly que o incomodavam. Ele apontou que a ex-peoa não confiava nos aliados e só falava de si.

Fernando: "Teve um dia em que eu estava na academia com o Gilsão, ela entrou lá para malhar, saiu, e eu vi a sombra dela tentando ouvir minha conversa com o Gilsão. Daí eu ainda falei: 'Ela estava atrás da porta para ouvir o que a gente estava falando'. Eu achei muito 'over' [exagerado]. Ela está começando a sufocar essa situação, sabe? Parece que ela está com a gente, mas não confia na gente. É complicado. Eu comecei a me sentir sufocado. E tudo o que a gente ia falar era sobre ela, sobre os locais que ela frequentava, sobre a vida dela... Outro dia o Sidney foi falar sobre jogo, eu fui dar minha opinião, e ela: 'Fica quieto, estou ouvindo o Sidney'. Tava f*da".

Flora: "Todo mundo falou isso pra mim. Aonde eu vou, ela vai atrás".

Fernando: "Tudo o que a gente ia conversar, ela ia para a gente não ter espaço para conversar só entre a gente. Acho que ela tinha medo da gente se virar contra ela, sei lá...".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 56602 votos 0,09% Albert Bressan 0,89% Babi Muniz 0,09% Fernando Presto 0,11% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 5,40% Gui Vieira 0,15% Gilsão 0,13% Juninho Bill 0,85% Luana Targino 34,19% Sacha Bali 9,54% Sidney Sampaio 21,16% Vanessa Carvalho 27,36% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 56602 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso