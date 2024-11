Eliezer exibe detalhes de órgão de Viih Tube e diz que fará quadro: 'Lindo'

Eliezer, 34, deu detalhes da placenta de Viih Tube, 24, na madrugada deste sábado (16) e mostrou o órgão para seus seguidores.

O que aconteceu

Após o nascimento de seu segundo filho, Ravi, Eliezer mostrou via redes sociais o pós-operatório de Viih Tube. O influenciador gravou com detalhes a placenta de Viih Tube já fora dela, mostrando veias, cordão e membrana completamente envoltos em sangue.

A ideia, segundo ele, é fazer um quadro com a placenta. "A gente fez da Lua e vai fazer do Ravi também", diz. "É uma arte."

Ele mostrou o processo de criação, em que a doula transfere a placenta para um lençol, deixando uma "marca". A partir dessa marca, é criado um desenho de árvore ao redor.

Em seguida, já em casa, Eliezer mostrou o resultado da primeira vez em que fizeram o quadro com a placenta da filha Lua. "É um desenho lindo", diz. "Ele é finalizado na sala de parto ainda."

Antes da publicação, ele avisou que as imagens dos Stories são impróprias para quem não consegue "ver sangue". "Pule, não veja", disse.

Transferida para o quarto

Viih Tube apresentou melhora e deixou a UTI, na manhã desta sexta-feira (15), um dia após realizar uma transfusão de sangue. Ela apresentou mal-estar e foi hospitalizada dois dias após o parto do filho Ravi.

Influenciadora digital estava na UTI desde o último dia 14 e apresentou "melhora significativa". Segundo a assessoria de imprensa, a artista está bem e ficará em observação médica. "Apresentando melhora significativa, Viih Tube deixou a UTI da Maternidade Pro Matre, na manhã desta sexta (15). Está no quarto, segue monitorada pela equipe médica, acompanhada pelo marido Eliezer e a mãe Viviane. Também na maternidade, o filho Ravi está muito bem!", informou a equipe da ex-BBB.

Filho Ravi, o segundo do relacionamento com o ex-BBB Eliezer, também está hospitalizado após receber diagnóstico de desconforto respiratório. "Ravi nasceu com um desconforto respiratório. Nossa pediatra fez todo o protocolo e procedimentos (por mais de 1 hora) para ele estabilizar, a saturação dele não estava muito boa, a decisão era levá-lo para UTI, mas antes de ir, colocamos ele no colo da Viih e adivinha? Ele teve uma melhora significativa em minutos."

Nesse momento todo mundo se emocionou. Na hora, a única coisa que veio na minha cabeça era Deus, ninguém explica Deus. Em seguida ele veio para o meu colo para nossa golden hour. Eliezer

No nascimento de Ravi, Viih Tube enfrentou 19 horas de trabalho de parto. A influenciadora tentou ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana de emergência por conta de intercorrências.