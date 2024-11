Sacha acusa Vanessa de copiá-lo em A Fazenda: 'Só sabe repetir o que falo'

Enquanto se arrumavam para a festa de sexta-feira (15) na sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha e Vanessa entraram em mais uma treta.

O que aconteceu

Luana comentava sobre aprendizados quando a treta começou. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Todo aprendizado é válido também."

Sacha, então, comentou sobre Vanessa - que estava próxima. "Só que a Nêssa pega tudo que eu falo e quer falar do jeito dela. Ela só sabe repetir o que eu falo."

A peoa rebateu. "Sacha, você que inventou esse negócio de quando a pessoa volta, gritar uma frase. Você que inventou, não foi?"

Sacha se defendeu. 'Não, eu falei 'o merda voltou' quando eu voltei e você falou 'a limitada voltou'. Você pegou de onde?"

Vanessa se justificou. "Ah, foi porque você falou? De vários reality shows que eu já assisti!"

Sacha continuou. "Na primeira semana, tu falou que combinar voto era jogo sujo, pô. E só o que tu fez foi combinar voto!"

Você falou 'agora eu vou mostrar meu jogo'. O que que teu fez? Combinou o mesmo voto que o Zé Love fazia. Foi só isso que você fez. Não era jogo sujo? Sacha

