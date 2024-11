Última superlua do ano acontece nesta sexta; saiba como observar

A última superlua do ano acontece nesta sexta-feira (15). O momento de melhor visibilidade do fenômeno varia de acordo com o fuso, mas no horário de Brasília deve acontecer às 18h28, segundo o Observatório Nacional, órgão do governo federal que realiza pesquisas em astronomia.

O que é uma superlua

O termo é polêmico na comunidade científica e foi determinado por uma revista que não existe mais. De acordo com o Observatório Nacional, a expressão foi criada por um astrólogo chamado Richard Nolle, em 1979, na revista "Dell Horoscope".

O "super" se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse quando o satélite está no perigeu — o ponto mais próximo que atinge em relação ao planeta Terra — ou 90% próxima dele. Mas o motivo para que esses 90% tenham virado referência não ficou claro. Por ser um termo não científico, instituições astronômicas divergem quanto à distância do satélite em relação à Terra que realmente define uma superlua.

A superlua pode ocorrer durante a fase cheia ou nova, perto do perigeu, e aparece de uma a seis vezes por ano. As informações são de Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, em uma comunicado do instituto. No entanto, a distância entre a Terra e a Lua em que o fenômeno acontece pode variar, já que a órbita lunar é elíptica, e não circular.

Por que a superlua acontece

A lua estará perto de seu perigeu. Por isso, ela aparece maior e mais brilhante.

Na noite de hoje, o satélite estará a cerca de 361.867 quilômetros de distância da Terra. Em dias comuns, a Lua está a aproximadamente 384.400 quilômetros de distância do planeta.

O fenômeno da Lua mais brilhante é visível no mundo todo, mas depende do tempo. O Observatório Nacional explica ainda que a lua cheia em si acontece quando o Sol e o satélite estão alinhados em lados opostos da Terra, iluminando 100% da face visível da Lua.

Como observar o fenômeno

Dica 1: busque uma vista desobstruída

Se o céu estiver limpo à sua frente, é muito simples observar. Basta olhar para a direção leste, ou seja, o lado oposto em que o Sol estiver se pondo, e encontrar a Lua próxima ao horizonte.

Dica 2: atenção ao horário

O melhor momento para observar a Lua é justamente a primeira hora após ela nascer, em que o satélite parece ainda maior devido aos referenciais terrestres, como prédios e árvores, e pode apresentar belas variações de tonalidade (amarelada, alaranjada e até avermelhada), por causa da interação com a atmosfera.

Se você está no fuso de Brasília, fique atento ao horário indicado acima. Caso contrário, clique aqui para ir ao site Time and Date e busque pela sua cidade. Outras opções para consultar o aparecimento da Lua em sua cidade são os apps de observação astronômica, como Stellarium, Star Walk, Star Chart, Sky Safari ou SkyView.