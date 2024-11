Namoradas de Yuri e Gui brincam sobre 'quadrisal': 'Se saírem apaixonados'

Leoni Escobar e Victoria Odoricio, namoradas de Yuri Bonotto e Gui Vieira respectivamente, falaram sobre a relação dos peões dentro da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Ambas as companheiras revelaram estar abertas à possibilidade de formar um "quadrisal" após A Fazenda 16.

Durante a gravação do videocast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, Leoni respondeu a um fã que perguntou sobre a possibilidade de um quarteto.

Se eles saírem de lá apaixonados, e quererem formar uma família, a gente já tem um 'grupão'. Eu já me dou bem com a Vic Leoni Escobar

"Vai ter um G4 aqui fora", confirmou Leoni, brincando.

Leoni disse que tem "muito a ensinar" para Gui e Vic. "Parem de preconceito, Vic é maravilhosa, tenho muito a ensinar para ela com a minha idade, eu e o meu marido também. Vai ficar aí na imaginação de vocês".

