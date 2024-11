Fernanda volta a citar 'amante' de peão: 'Polêmicas não aconteceram ainda'

Fora da Fazenda 16 (Record), Fernanda voltou a citar nesta quinta-feira (14) Maju Garcia, que segundo ela teve um envolvimento polêmico com o peão Gui Vieira.

O que aconteceu

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Fernanda foi questionada sobre Maju e disse que ela seria capaz de trazer "várias polêmicas" para A Fazenda.

Já pensou se eu chamar minha amiga Manu para a festa final do reality? As polêmicas não aconteceram ainda porque a Maju perdeu o Insta, se não, ó, já tava? Fernanda Campos

Fernando já havia citado Maju dentro da Fazenda, e chegou a repassar a informação para Zé Love, que a usou contra Gui.

Segundo Fernanda, Gui teria traído sua namorada com uma modelo trans, que vende conteúdo adulo na internet.

Ao ser confrontado sobre a infidelidade, o peão negou, chorou e disse que a mentira poderia prejudicar seu atual namoro. "Esse jogo não é para mim. Pegaram em mim onde mais dói", afirmou na época, citando o impacto em seu relacionamento.

