Luana chora e desabafa na festa: 'Vontade nenhuma de comemorar'

Na noite de sexta-feira (15), durante o início da nona festa de A Fazenda 16 (Record), Luana chorou ao desabafar com seus aliados Yuri, Gui e Sacha.

O que aconteceu

A fazendeira reclamou ao ver os peões rivais se divertindo. "Aí fica esse monte de gente falando da gente, como se eles não tivessem defeitos, como se eles não errassem."

Não tenho vontade nenhuma de comemorar, aproveitar com esse bando de mentiroso. Luana Targino

Yuri concordou com ela. "Nem eu."

Luana apontou uma estratégia dos rivais. "Eles falam que tem jogo individual pra gente como fazendeiro não votar neles."

Yuri citou um peão ao responder. "Esse Albert é um hipócrita."

Luana finalizou. "Vem falar que a gente é ruim, tem o coração ruim, como se fossem maravilhas."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 41249 votos 0,04% Albert Bressan 0,80% Babi Muniz 0,10% Fernando Presto 0,08% Flor Fernandez 0,02% Flora Cruz 5,36% Gui Vieira 0,15% Gilsão 0,12% Juninho Bill 0,93% Luana Targino 32,60% Sacha Bali 11,46% Sidney Sampaio 19,94% Vanessa Carvalho 28,39% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 41249 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso