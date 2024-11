'Samba de roda é minha raiz': Xanddy sobre origem na música e novo projeto

Xanddy está com um projeto saindo do forno, o Xanddy de Samba de Roda, que conta com a participação de grandes nomes do samba.

O que aconteceu

Com a ideia de ser lançado ainda em novembro, Xanddy está nos preparativos finais do seu novo projeto. "Samba de Roda é minha raiz", conta. "Eu já tinha muito desejo de fazer esse projeto, falo disso há mais de 10 anos, e dessa vez eu não deixei passar essa oportunidade porque o meu coração já estava querendo isso há muito tempo.

O projeto conta com a participação de nomes como Péricles, Tierry e Xande de Pilares. "Gravei com vários nomes da minha terrinha, como Roberto Mendes, Mariene de Castro, Ganhadeiras de Itapuã. Vocês vão conhecer a base de tudo", diz ele, que nasceu em Salvador.

O samba de roda é verdadeiramente onde tudo começou. Eu arrisco dizer que foi nele que a música despertou para mim. Eu lembro que era criança, com 8 anos, e tinha um samba acontecendo, samba de roda ou samba duro, na Ladeira do Canto da Cruz, na Soledade —local onde eu nasci—, e aquilo fazia meus olhos brilharem e o coração acelerar.

Carnaval 2025

Xanddy já está se preparando para o Carnaval 2025 e conta que será de um "Xanddy mais maduro". "Estarei mais uma vez no bloco, vou fazer também algumas pipocas e vou estar na rua cantando com o povo fazendo a festa que todo mundo gosta".

O cantor relembra o Carnaval que marcou sua vida, o do ano 2000. "Esse ano foi, literalmente, o trampolim para o Brasil inteiro conhecer minha música e conhecer minha carreira. Foi intenso ao ponto da Daniela Mercury, Gilberto Gil, Caetano Veloso me chamarem para cantar com eles".

Xanddy se apresenta no Folianópolis, em Florianópolis, no próximo sábado (16).