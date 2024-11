Faltou enviar? Agora WhatsApp avisa sobre rascunho esquecido

Usuários do WhatsApp agora poderão rascunhar mensagens em conversas. O recurso começa a ser liberado a partir desta sexta-feira (15).

Segundo a plataforma, essa será uma maneira mais fácil de encontrar as mensagens inacabadas. Caso o usuário for interrompido, se distrair ou até mesmo esquecer de enviar o texto enquanto digita, haverá um lembrete escrito ''Rascunho''.

Sinalização no topo do aplicativo

O indicador em verde também ficará no topo da lista de últimas conversas. Dessa forma, será possível retornar a escrever ou enviar o recado assim que o ver. O aplicativo promete que a novidade trará uma economia de tempo e esforço aos clientes.

A atualização está disponível globalmente para todos os consumidores no IOS e no Android.

Como atualizar o WhatsApp?

Você pode atualizar o WhatsApp facilmente pela loja de aplicativos do seu aparelho, seja ela a Google Play Store ou a App Store. Se uma atualização estiver disponível, clique no botão "Atualizar". O serviço recomenda que você sempre use a versão mais recente do app, já que elas incluem recursos mais novos e correções de erros.