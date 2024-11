Eliezer atualiza estado de saúde de Viih Tube e tranquiliza fãs: 'Está bem'

Eliezer, 34, tranquilizou os fãs em relação à internação de Viih Tube, 24, e destacou que a influenciadora "está bem e estável".

O que aconteceu

Eliezer contou que Viih precisou ser submetida a uma transfusão sanguínea durante a madrugada desta quinta-feira (14). "Passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro, para dizer que ela realmente precisou de uma transfusão de sangue essa madrugada, e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI, mas está estável. Ela está bem", declarou em postagem nas redes sociais.

O famoso contou que está cuidando de Ravi, enquanto a influenciadora está acompanhada pela mãe no hospital. "Eu estou aqui com o Ravi, a Viih está lá com a mãe dela, mas está tendo contato. Ah, ele está até chorando... Então, é isso. Já, já ela aparece. Quando ela melhorar e se recuperar, ela vai aparecer para conversar com vocês, mas estamos bem. Ela está bem, está estável. E é isso, tá bom? Então, é isso, gente".

Viih Tube segue internada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, após dà à luz Ravi. A Splash, a equipe da influenciadora informou que, apesar de não ter previsão de alta, o quadro de saúde dela é estável. "O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso novidades, será atualizado. Contamos com a compreensão de todos".

Ravi, segundo filho de Viih com Eliezer, nasceu na última segunda-feira, (11). Foram 19 horas tentando ter um parto normal, mas precisou fazer uma cesariana de emergência por conta de intercorrências. Ele nasceu com 3,7 quilos e 49 centímetros, e está com Eliezer. Viih e Eli também são pais de Lua Di Felice, de 1 ano e 7 meses.