'Tieta' é a novela do 'cadeirudo'? Figura misteriosa marcou época

A volta de "Tieta" à TV aberta tem revirado a memória do público. Além de muitos buscarem informações sobre como está o elenco hoje, há quem queira confirmar detalhes da trama.

Um assunto muito procurado na web desde o anúncio do retorno do folhetim é se o "cadeirudo" compõe a história de "Tieta".

Alguém que assistiu Tieta, poderia me informar se é ela que tem o cadeirudo? -- Raiane Jesus (@RaianeJesus19) November 13, 2024

Cadeirudo está na novela 'Tieta'?

Novela de 1989, "Tieta" é protagonizada por Betty Faria, e se passa em uma cidade fictícia no agreste pernambucano. A trama adaptada por Aguinaldo Silva teve diversos personagens marcantes, assim como pautas relevantes, mas o "Cadeirudo" não foi retratado nela.

O "cadeirudo", na verdade, é uma figura misteriosa que movimenta a história de "A Indomada" (Globo), exibida em 1997. Também escrita por Aguinaldo Silva, a novela se passa em uma cidade fictícia do litoral pernambucano.

Betty Faria, a intérprete da personagem-título de "Tieta" também esteve no elenco de "A Indomada". Além dela, Ary Fontoura está no casting das duas novelas. Por essas e outras que o público tem confundido as histórias.

Na história de "A Indomada", o "cadeirudo" assombrava as mulheres da região. Ele tinha um andar característico e atacava as vítimas em noites de lua cheia.

O personagem se tornou uma febra na época. No final da novela, revelou-se que a beata Lurdes, vivida por Sônia de Paula, era o "cadeirudo", chocando todos da cidade.

A beata Lurdes Maria (Sônia de Paula) revelou ser o Cadeirudo, em 'A Indomada' Imagem: Reprodução/Globo

Tieta estreia no Vale a Pena Ver de Novo no dia 2 de dezembro. Com 35 anos após sua exibição original, a trama precisou passar por melhorias de imagem e som para boa experiência do público de casa.