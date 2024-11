Leonardo fala sobre carisma e sucesso da neta Maria Flor: 'Ser divino'

Leonardo, 61, se encantou ao falar sobre a inteligência e o carisma da neta, Maria Flor, 2.

O que aconteceu

O cantor refletiu sobre a simpatia da filha de Zé Felipe e Virginia. "Até agora eu não dei conta de decifrar o que acontece com essa criança, com esse ser divino que Deus mandou para a gente", disse ele ao Portal Sertões.

Leonardo contou que a neta já tem muita personalidade apesar da pouca idade. "Ela é carismática e não é nada forçado. A gente vê, e o povo, de um modo geral, onde a gente chega, fala muito das meninas", comentou ele, citando também Maria Alice, irmã mais velha de Maria Flor.

O artista também se mostrou surpreso com o rápido desenvolvimento da criança. "Tem que perguntar para umas pessoas mais graduadas no assunto para ver o que acontece, o porquê disso tudo em uma criança de dois anos que já fala frases formadas… É uma coisa que não me pertence responder. Acho que é coisa de Deus", avaliou o avô.

Seguidores de Virginia e Zé Felipe sempre se encantam com as caras, bocas e frases de Maria Flor. Os vídeos com ela atingem milhões de curtidas e bombam na web com a sagacidade da garotinha, que completou 2 anos no final de outubro.