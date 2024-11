Flor revela que foi ameaçada pelo grupinho para G4: 'Sou o alvo'

Flor expôs para Sacha, Yuri, Luana e Gui uma conversa que teve com os peões do grupinho em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Flor diz que foi ameaçada pelos ex-aliados por não ter escolhido Gui com o Poder da chama Laranja. Com o poder dado por Albert, Flor escolheu Babi, Sidney e Flora para serem votados pela casa. "Sabe o que eu ouvi hoje? 'Você, quando não pôs o Gui, você tirou o nosso voto', porque eu pus um alvo nas minhas costas. Eu falei 'ué, eu não ia por ele'."

"Eles ameaçam, né?", afirma Yuri. "Eles ameaçam desse nível? De alvo nas costas?"

A apresentadora explica seus motivos para não escolher Gui. "É, foi assim, falando que agora tô com alvo nas costas. Eu prometi que nessa eu não ia por ninguém, a não ser se precisasse. O Gui não fez nada para mim, só me trata bem, me ajuda. Quem era do meu grupo me deu uma facada e falava mal de mim pelas costas... Ainda deram sorte que votei na Flora pra garantir."

