Babi cobra Fernando por aproximação com rivais: 'Me dói ver isso'

Em A Fazenda (Record), Babi conversou com Fernando sobre estar incomodada com o afastamento do chef de cozinha e a aproximação com o G4.

O que aconteceu

A peoa argumenta que o Fernando foi acolhido pelo grupo quando precisou e agora estava se afastando. "Sua dor era a nossa dor, e mesmo assim você consegue ficar falando com um monte de gente. Você vê que eles tão fazendo tudo de novo com a gente do canto. E você tá lá falando com essa galera."

Desde o começo eles sempre tiveram a casa pra eles. Eram em 14. Detonaram a gente, xingaram a gente, queriam mexer nas nossas coisas. Eu fico sabendo cada vez mais coisa horrível dessa galera. E aí, você vai e fica falando com eles?

Fernando se defende dizendo que se posiciona contra os erros dos rivais: "E na hora de pontuar, eu pontuo".

Babi o questiona. "Que credibilidade você tem para depois falar um negócio desses?"

O peão explica que se afastou dos companheiros pois não concorda com as polêmicas em torno de Gizelly. Ele diz também que a eliminação de Zé Love na semana anterior o fez repensar sua posição no jogo. "Nesse momento eu tô ficando afastado porque esse assunto da Gizelly não tá legal pra mim. Eu não tô gostando. É Flora, é esse negócio, tipo... quando ela tá junto, é tudo sobre ela. E eu acho que indo nesse embalo da Gizelly, é muito perigoso."

"Não vou fingir que isso não me machuca porque isso me machuca sim", responde Babi. "Me dói ver as pessoas que mais fazem mal pra mim nessa casa e fizeram mal pra você também, fizeram mal pro Sid também." Sobre a briga entre Gizelly e Flora, a peoa aponta: "Quem vai decidir o certo e o errado é o público. Assim, a Flora mentiu na minha cara, ela disse que não ia puxar a Nessa e puxou."

Ela lembra que a ex-BBB pediu ajuda para Sacha, quando este era Fazendeiro, para realizar sua tarefa do lixo e o peão não quis ajudar. "Aí a Gizelly pediu ajuda pro fazendeiro e o quê ele fez? Cagou."

"Porque ele é escroto", responde Fernando.

Babi argumenta que por ver esse comportamento, não consegue se sentir confortável perto dele. "Você não tá vendo como é errado? Não consigo cara, não dá. Desculpa, minha vontade é morar na casinha da árvore, porque eu não consigo ficar com gente que tem esse jeito, esse coração, não dá."

