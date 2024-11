Jade Picon se posiciona a favor do fim da escala 6x1: 'Vida mais digna'

Jade Picon, 23, deu sua opinião a respeito sobre a PEC que sugere o fim da escala de trabalho 6x1 na Constituição brasileira.

O que aconteceu

A influenciadora digital deixou claro que apoia totalmente o fim da jornada de trabalho de seis dias por semana. "Eu acho, sim, que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, mais equilibrada, lazer, saúde mental. Não é o meu lugar de falar, mas estou aqui para mostrar o meu apoio, que é o mínimo que posso fazer", afirmou ela, nos stories de seu Instagram.

Jade se queixou de várias pessoas a estarem acusando de ser contra a PEC só porque seu irmão, Leo Picon, 28, posicionou-se dessa forma. "Para mim, é muito triste quando as pessoas pressupõem um posicionamento meu sem eu ter falado nada [a respeito]. Não sou de me posicionar sobre os assuntos, porque aprendi cedo que existe uma coisa chamada lugar de fala. Se não é o meu lugar de reivindicar algo, apoio ou fico quieta, por conta dos meus zilhões de privilégios, dos quais tenho plena consciência."

Leo causou polêmica ao afirmar que considerava 'demagógica' a proposta em questão. "É uma ideia que, no fim, quem seria prejudicado é o povo. É uma ideia populista, porque você fala isso pra uma população que sofre isso com ônibus lotado, falta de dinheiro, falta de presença do estado, com um dos Congressos mais caros do mundo", declarou ele ao programa Pânico (Jovem Pan).