Viola perde tudo: Gabz e Agatha Moreira revelam bastidor de 'Mania de Você'

Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) orquestraram um plano perverso contra Viola (Gabz) em "Mania de Você" (Globo). Splash acompanhou a gravação realizada na cidade cenográfica do folhetim das 9 e conversou com as atrizes sobre as cenas que deram o que falar no capítulo desta terça-feira (12).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bastidores da "frigideirada"

Viola foi acusada, diante de toda a imprensa, de roubar as receitas de Luma, o que resultou em uma grande briga entre a mocinha e Luma. No calor da emoção, Viola se sentiu injustiçada por perder o comando do restaurante e acertou o rosto da rival com uma frigideira. Prisão é só o início da saga de sofrimento da mocinha que cai na sarjeta.

Como é dar ou levar uma frigideirada no rosto? Gabz e Agatha Moreira contaram a Splash durante gravação que aconteceu na quarta-feira (6). "Uma experiência única e horrível, gente. Odeio essas cenas de bater. Sempre fico assim: 'ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer?' Mas é tudo muito seguro, com a distância exata. Quebrar as coisas é legal", diz Gabz.

Da Gabz, eu levo dez [frigideiradas]. Se ela quiser me dar mais 20, eu estou aceitando, não tem problema nenhum. Linda, maravilhosa, talentosa, minha parceira, quantas ela quiser dar, eu só obedeço. Agatha Moreira, aos risos

Viola (Gabz) reage às atitudes de Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Fabio Rocha/Globo

As atrizes ressaltam que há todo um preparo antes da cena ser gravada e, claro, durante a gravação. Isso acontece para que as duas não se machuquem enquanto fazem as cenas de embate. Agatha, inclusive, define como um balé o que é realizado. "É uma equipe muito grande coordenando tudo. Há uma coreografia para ninguém se machucar, porque são coisas perigosas, digamos assim. A gente tem dublês ajudando na coreografia".

Viola vai "sofrer bastante", pontua Gabz para Splash, que reforça: ver uma mulher negra ser acusada injustamente é ainda mais delicado devido ao racismo estrutural presente na sociedade. "É uma situação muito delicada e tensa, até o significado das coisas. Essa menina ocupa esses lugares de poder e, de repente, acusam ela de um crime que ela não cometeu é uma coisa muito séria. É uma coisa que acaba atravessando a gente".

Viola vai sofrer muitas injustiças, vai passar por lugares muito intensos. É importante a gente olhar para essa menina com outro olhar, né? Pelo menos eu tô olhando bastante depois dessa virada no texto, eu espero que as pessoas gostem. Gabz

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Luma sai machucada do resort em uma ambulância. Ao conversar com Splash, à 0h30, quase no final da gravação, Agatha Moreira ainda estava caracterizada como a personagem e repleta de sangue falso. "Estou aqui desse jeito, parada há horas, porque não posso mexer na continuidade, não posso ter um risco de sangue a mais, tem que ficar paradinha, concentrada".

É o momento de vingança, acordar um pouco pra vida, demorou um tempo, né, Luma? Demorou um tempinho, mas acho que agora ela finalmente acordou e vai atrás do que ela julga como dela, coisas que para ela sempre pertenceram a ela. Tanto o Rudá, quanto o sonho de um restaurante. Não da melhor maneira possível, mas a vingança de cada um é a vingança de cada um, né? Ela faz a vingança dela. Agatha Moreira

Luma (Agatha Moreira) faz acusações contra Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Representatividade

Na conversa com Splash, Gabz fez questão de reforçar a importância do protagonismo negro nas três faixas de novelas da Globo — com Duda Santos em "Garota do Momento", Jéssica Ellen em "Volta por Cima" e ela em "Mania de Você". "É muito importante ter mulheres negras diferentes, com atuações diferentes, podendo representar de uma forma diferente o que é ser uma mulher negra".