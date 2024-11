BBB? Babi cria teoria na Fazenda: 'Tudo criação de um sonho'

Babi contou aos seus aliados na tarde desta quarta-feira (13) uma de suas teorias sobre A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Babi voltou a criticar Sacha Bali e expôs sua teoria.

É por isso que eu acho que vocês são tudo criação de um sonho. Vocês nem existem de verdade. Tá começando a fazer muito sentido na minha cabeça. Pra mim, não existe alguém como o Sacha Babi

Na web, internautas lembraram de Vanessa Lopes, que por uma condição psicológica acabou acreditando que os demais confinados eram atores e desistiu do BBB 24 (Globo).

Vanessa e Gil continuaram a conversa com Babi, dizendo que "existem pessoas até piores" que Sacha. "Ele até xingou a vaca que não fez nada para ele. Tipo assim, ele não existe. Minha imaginação que criou um vilão desse tamanho", insistiu Babi. "Não tem amor por ninguém".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

