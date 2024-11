Chico: Sem Zé Love, Sacha perde força e Flor vira 'terceira via' na Fazenda

Do UOL, em São Paulo

Após a eliminação de Zé Love, de A Fazenda 16, da Record, Sacha Bali perdeu voz e força, e Flor Fernandez tem aparecido cada vez mais na condição de "terceira via", segundo avaliação do colunista Chico Barney, no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (13).

Toda a mobilização e esquematização que eles [o grupo maior] tinham até semana passada era muito em prol da influência que o Zé Love mantinha dentro da casa. E a partir do momento que o Zé Love saiu, a gente começa a ver muitas estruturas ruindo. E a Flor cada vez mais à vontade na sua nova condição de terceira via. Chico Barney ao falar sobre o movimento do jogo pós-eliminação de Zé Love

Em tom irônico, o colunista disse ainda que a saída de Zé Love fez com que Sacha falasse menos, o que ele considera ser um ponto positivo diante da movimentação do jogo.

Eu achei que o Zé Love foi embora em boa hora. Permitiu novas histórias, novos acontecimentos, permitiu a gente ouvir melhor de tudo (e o melhor é que quase não ouvimos a voz do Sacha). O Zé Love que tentava interromper o Sacha para que a gente não ouvisse o Sacha. Ao sair, fez com que a gente não ouvisse o Sacha também. Então, foi como derrubar dois pinos de uma vez só. Foi maravilhoso. Foi espetacular. Não teve Sacha ontem também. Pelo amor de Deus. Que coisa boa. Chico Barney

Zé Love recebeu 30,02% dos votos e foi eliminado do programa na última terça-feira, em uma disputa com Flor e Gui. Em entrevista ao Link Podcast, o ex-jogador de futebol criticou a emissora e declarou que suas falas eram "cortadas" na edição, o que tornava o seu jogo tendencioso.

Sacha e Zé Love promoveram diversos embates ao longo da temporada e se tornaram os principais rivais de A Fazenda 16. Ambos trocaram insultos e xingamentos. Sacha chegou a apelidar Zé Love de "Zé Lúcifer". Com a saída de Zé Love, Flor Fernandez passou a aparecer mais na edição, a ponto de ser considerada uma espécie de "terceira via".

Formação de roça

A oitava roça de A Fazenda 16 começou a ser formada na noite de terça-feira (12). Gizelly, Flora, Vanessa e Luana foram indicados para os banquinhos. Com exceção de Gizelly, as outras três disputarão a nona Prova do Fazendeiro e uma delas escapará da eliminação, que acontece na quinta-feira (14).

