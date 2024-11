Yasmin Brunet mostra treino intenso de pernas e glúteos: 'Voltamos'

Yasmin Brunet, 36, dividiu parte de sua rotina fitness com os seguidores nesta terça-feira (12).

O que aconteceu

A modelo postou uma série de vídeos treinando músculos das pernas e dos glúteos. Acompanhada de um personal trainer, ela mostrou atividades como exercícios de flexibilidade, agachamento com peso, entre outros. "Voltamos", escreveu ela.

Yasmin apostou em um look preto coladinho para o treino. Ela mostrou o resultado e exibiu o visual com uma foto no espelho ao final da sessão de exercícios.

A ex-BBB contou que perdeu cerca de 8kg recentemente. A perda de peso se deve a uma mudança na sua alimentação além da rotina de treinos.

Brunet explicou que parte da nova rotina é também para controlar os sintomas de lipedema, uma doença crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. "Cortei o glúten totalmente. Diminuí muito a lactose. Comendo mais saudável. Fazendo exercícios diariamente. Tomando vitaminas para desinflamar o lipedema", disse ela.