Letticia Munniz relata vergonha do corpo: 'Em pé para a barriga não dobrar'

Letticia Munniz, 35, revelou que sentia vergonha do próprio corpo e que quando estava em locais públicos, como a praia, tentava disfarçar para não "dobrar a barriga".

O que aconteceu

Munniz desabafou sobre o assunto ao posar com look decotado em que evidencia o próprio corpo e exalta a construção de sua autoestima e aceitação. "Quem me vê assim me achando toda gostosona, sem vergonha do meu corpo, nem imagina que há muitos anos, quando eu ia na praia, passava o dia inteiro em pé porque tinha vergonha de sentar, minha barriga dobrar e as pessoas verem. Mas deixa eu falar uma coisa: a barriga de todo mundo dobra. É completamente normal", declarou.

Apresentadora explicou para suas seguidoras que já sentiu como se o verão fosse "um tópico sensível" por se sentir "fora do padrão", mas entendeu que tudo isso é apenas uma construção social. "Se você é uma mulher fora do padrão, o verão é ou já foi um tópico sensível para você. Eu sei disso porque foi para mim por muitos anos. Até que eu decidi que verão é época de ser feliz, não importava o corpo que eu tivesse. Eu também merecia ser feliz. Até porque o corpo de verão é o corpo que você tem".

Nos comentários, os seguidores exaltaram Letticia Munniz e a chamaram de inspiração. "Você é minha inspiração para enxergar meu corpo com outros olhos e mais carinho", afirmou uma fã. "Que lindo esse look", destacou outra. "Maravilhosa demais, uma deusa", escreveu uma terceira.