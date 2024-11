Armie Hammer ganha vasectomia da mãe após polêmica de canibalismo

Armie Hammer recebeu um presente inusitado de sua mãe em seu aniversário de 38 anos.

O que aconteceu

A mãe do ator, Dru Hammer, presenteou o filho com uma vasectomia. "Eu chamei o Armie e disse: 'Armie, o que você quer de aniversário esse ano?'. Ele disse: 'Eu não sei, talvez dinheiro'. E eu estava tipo: 'Acho que eu vou te dar uma vasectomia'", contou ela no podcast The Armie HammerTime.

O artista falou sobre o procedimento e contou que o médico insistiu em saber se ele estava certo em sua decisão. "Ele estava tipo: 'Você tem certeza que você quer fazer isso?'. Eu disse: 'Eu tenho dois filhos lindos. Eu não quero mais crianças. Eu estou bem", afirmou ele nesta segunda-feira (11).

Armie ainda detalhou o choque das pessoas ao descobrirem que sua mãe pagaria o procedimento. A recepcionista do consultório demorou a entender a situação. "[Disse]: 'Minha mãe vai te ligar e ela vai pagar por isso'. Ela estava olhando para baixo, aí ela [olhou para cima] e disse: 'O quê?'", recordou o artista.

Eu disse: 'Sim, minha mãe me deu isso como um presente de aniversário'. Era uma daquelas coisas que dava pra dizer que ela ouviu e pensou: 'Eu nunca escutei isso antes, o que você está falando?'. Então, é, minha mãe me deu uma vasectomia de aniversário. Armie Hammer

Armie Hammer está afastado de Hollywood desde uma polêmica envolvendo canibalismo. Uma série de relatos surgiram em 2021, quando uma ex-namorada afirmou que ele tinha fantasias com teor canibal e que chegou a dizer que queria fazer um churrasco com a costela dela. O artista até assumiu que marcou a pele da namorada com uma navalha.

Outras mulheres acusaram Hammer de abuso psicológico e de estupro. Elas disseram que o artista queria colocá-las em situações perigosas e prints de conversas sugeriam que ele teria expressado fantasias extremas.

O astro de "Me Chame Pelo Seu Nome" tem vivido uma crise financeira e espera voltar a atuar. Ele já debochou das acusações e disse sofrer as consequências dessa polêmica. "Foi horrível, não desejaria ao meu pior inimigo", declarou.