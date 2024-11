McDonald's mais antigo em atividade é uma 'máquina do tempo' pra 1953; veja

Não é um restaurante, mas uma máquina do tempo: visitantes que passam pelo McDonald's de Downey, no estado americano da Califórnia, são transportados para uma outra era do fast-food.

Isto porque a loja é a mais antiga do mundo da rede ainda em funcionamento: suas portas se abriram em 18 de agosto de 1953 pela primeira vez e, desde então, a unidade jamais deixou de receber clientes.

Este foi o terceiro McDonald's inaugurado e foi operado de maneira independente, fora da cadeia de franquias, por anos, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.

Por causa desta característica, ele foi capaz de reter boa parte da decoração e do charme da época, já que não teve que aderir às padronizações subsequentes da rede.

Assim, sua equipe ainda usa o uniforme vintage, com chapéus. As diferenças também podem ser vistas no cardápio: hambúrgueres, cheesebúrgueres, batatas fritas e milkshakes seguem suas receitas originais, como quando o McDonald's foi fundado. E isso não quer dizer carne de minhoca, a empresa garante.

Imagem: Bryan Hong/Creative Commons

Já as tortas de maçã são fritas, em vez de assadas — esta é uma das poucas lojas nos EUA que mantêm o preparo anterior. O McDonald's aposentou as tortas fritas em 1992, quando começou a optar por adotar um menu menos gorduroso.

Além da unidade de Downey, apenas algumas outras no estado do Havaí ainda oferecem a sobremesa frita.

Imagem: hapabapa/Getty Images

McDonald's histórico quase não sobreviveu

Ainda de acordo com o Mail, a unidade de 70 anos no Lakewood Boulevard, a cerca de 19,3 km de Los Angeles, quase deixou de existir. Após um terremoto em 1994, a empresa — que já havia retomado o controle do restaurante antes independente — planejou demoli-lo e construir uma nova loja retrô no lugar, já que os custos de modernizá-lo seriam altos.

Mas após pressão de preservacionistas, a prefeitura se recusou a dar autorização para a demolição e a loja entrou para o Registro Nacional de Locais Históricos. Assim, a rede decidiu apenas restaurar o McDonald's pioneiro, que reabriu em 1996.

Quem decide fazer a visita ao local, é recebido pelo mascote original do McDonald's: Speedee, um chef em cartum que tem um hambúrguer no lugar da cabeça. Ele está suspenso a cerca de 18,3 metros de altura.

A função do Speedee era avisar aos clientes que os hambúrgueres ficariam prontos rapidamente, um conceito então inédito, já que as lanchonetes ainda não haviam adotado a ideia de fast-food, inaugurada pelo McDonald's.

Imagem: Northwalker/Creative Commons

Speedee foi substituído em 1967 pelo palhaço Ronald McDonald em toda a rede, mas em Downey ele ainda pode ser visto na decoração "Googie", um movimento arquitetônico popular nos EUA entre os anos 40 e 60, inspirado pelo crescimento da indústria automobilística e espacial.

A loja ainda possui outros elementos iconográficos típicos da época, como os dois arcos dourados nas laterais da janela de atendimento, uma relíquia instalada apenas nos primeiros três restaurantes da rede. À noite, eles brilham graças à iluminação em neon.

Imagem: Northwalker/Creative Commons

O grande diferencial, contudo, é o museu anexo, bem ao lado do restaurante, que conta a história não só desta loja como da rede McDonald's. A unidade de Downey era de propriedade de Roger Williams e Burdette Landon, que compraram os direitos do nome direto dos irmãos Richard e Maurice McDonald e transformaram o antigo drive-in self-service em lanchonete.

Na época, o único salão onde se podia sentar para comer ficava onde está hoje o museu, cheio de antigos copos, brindes, uma versão miniatura dos McDonald's da época, manequins que exibem uniformes antigos e até menus dos anos 50 que mostram o preço do hambúrguer original: apenas 15 centavos de dólar.

Imagem: Andrew Blackburn/Creative Commons

Já a primeira loja do McDonald's não existe mais: ela foi criada por Maurice e Richard em San Bernardino, na Califórnia, em 1940, quando vendiam seus lanches por 10 centavos. Oito anos depois, eles criaram o sistema Speedee, com refeições rápidas e iniciaram a era do fast-food.