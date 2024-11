Ludmilla anuncia gravidez de Brunna Gonçalves: 'Agora somos três'

Durante o show da turnê Numanice 3, realizado neste sábado (09) em São Paulo, Ludmilla fez um anúncio especial: ela e Brunna Gonçalves serão mães.

O que aconteceu

A notícia da gravidez foi dada através de um vídeo exibido no telão, que trouxe imagens poéticas do casal. No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança.

No palco, Ludmilla abraçou Brunna e beijou a barriga da esposa. As duas pularam juntas, comemorando.

O anúncio foi durante a música "Maldivas". Ludmilla escreveu especialmente para a esposa.

A pintura do quadro evolui e se transforma em um bebê. O vídeo, antes preto e branco, se torna colorido.

O casal compartilhou o vídeo em seu Instagram. "Agora somos três".

Em dezembro de 2023, o casal contou em entrevista ao "Fantástico" que estava começando o processo de fertilização in vitro. O casal contou na época que visitou uma clínica de inseminação artificial em Miami, nos Estados Unidos, e começou os primeiros passos desse caminho para aumentar a família: "Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na tela".

Famosos comemoram

Famosos comemoram a gravidez de Brunna. "PARABÉNS!!!!!!!! Vivaaaa! Muita saúde!", escreveu Bruna Marquezine. "Parabéns!!! Muita luz e amor para vocês!", comentou a jogadora de futebol Cristiane Rozeira.

Belo também comentou a notícia. "CHUVA de BENÇÕES na vida de vcs ! Maravilhosas, muito amor, paz e saúde pros três ! Felicidades ! Amo vcs", disse o cantor Belo. "Ownnn que amor!" completou a atriz Isabella Santoni.