Para jovens idosos: festas 30+ ganham espaço no Rio e em São Paulo

Ir para a balada às 23h, ficar em pé a madrugada toda e ir embora ao amanhecer já não está nos planos de muita gente, principalmente, de quem já ultrapassou os 30 ou 40 anos. Não é à toa que festas voltadas ao público 30+ têm ganhado espaço no Rio e em São Paulo.

O público "mais maduro" quer conforto e fugir de perrengues —se tiver lugar para sentar, é ainda melhor. Esse é o público que lota festas, como Jovens Idosos, Modinha e Bailinho, no Rio de Janeiro, e Clube dos 30 e Bailindie, em São Paulo. Muitas delas têm ingressos esgotados dias ou semanas antes da data.

Jovens idosos

A Baladinha para Jovens Idosos já diz tudo: é destinada aos jovens de 30 com coluna de 60. Ela nasceu em agosto de 2023 quando o produtor Rodrigo Ribeiro percebeu o comportamento do público que preferia coisas mais light e que não virassem a noite. "A cada edição são muitos elogios ao formato acompanhados de muitos agradecimentos por termos olhado pra esse nicho", diz o criador para Splash

A próxima edição da festa acontece na quadra de samba da Unidos da Tijuca, no dia 17 (um domingo), e foi apelidada de Tardezinha por começar às 15h. Tem muito samba, pagode, lugar para sentar, área kids, praça de alimentação e uma área open bar. "Os diferenciais fazem o público querer viver a experiência: temos uma cadeira de massagem no meio do evento e distribuímos revistas caça-palavras em parceria com a Coquetel".

Ele conta que organizar para um público mais maduro dá menos problemas, mas exige muito mais atenção aos detalhes. "O público 30+ quer comodidade, conforto, ser bem recebido, bem cuidado. O valor vem antes do preço e a gente tem conseguido entregar isso pra galera".

Baladinha para Jovens Idosos tem até cadeira de massagem na pista Imagem: Divulgação

De outros carnavais

Na década passada já havia gente que pensava no público 30+ e criou festas como a Modinha. É o caso dos DJs João Rodrigo e Chu. "Percebemos uma oportunidade quando queríamos sair para nos divertir e nada parecia realmente atrativo. Então, decidimos criar algo que falasse com um público até então esquecido: aqueles com mais de 35 anos. No começo, tudo parecia uma brincadeira divertida, quase folclórica e ousada. Mas, com o tempo, percebemos que havia muita gente pensando como a gente, e foi aí que o verdadeiro boom aconteceu e nasceu a Rio35+ [empresa que ainda organiza outras festas, como Pa90de e Salve Simpatia]", diz o DJ Chu.

A Modinha surgiu em 2010, mas interrompeu sua programação sete anos depois, até voltar em 2022 para a felicidade dos fãs —que ficaram mais exigentes, acreditam os produtores. "O conforto e diversão são prioridades. A festa oferece um ambiente climatizado, área de jogos como fliperama, espaço beleza, área gourmet, lounges de resenhas e, claro, sem filas para o bar e para os banheiros, que estão sempre limpos e bem cuidados. Tudo isso com o melhor da música", afirma João Rodrigo.

A próxima edição acontece neste sábado (9), a partir das 17h, com três pistas diferentes. Uma delas é voltada para o rock, com bandas que fazem cover de Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam e Bon Jovi. Outra é destinada para brasilidade, axé e brasilidades dos anos 1990. Já a última, chamada de Pista Modinha, com muito funk, os DJs residentes e até hora da lambaeróbica.

Ao mesmo tempo, em São Paulo, acontece a festa Clube dos 30. Com edições marcadas para o edifício Martinelli, imponente construção que permite ótima visão do centro da cidade, a festa esgota os ingressos em poucas horas. Festa promete "uma volta no tempo para os anos 1980, 1990 e 2000".

Cidade diversa, é em São Paulo que também acontece a Bailindie. Iniciativa dos DJs DinaMesmo e Plinio Cesar Batista, a festa quer "reviver e atualizar a noite alternativa de São Paulo, dos anos 1990 ao momento presente". Próxima edição acontece na semana que vem.

Se liga nas datas

No Rio de Janeiro

Modinha, neste sábado (9), no Golfe Club Itanhangá. Ingressos esgotados.

Baladinha para Jovens Idosos acontece na próxima semana, no domingo (17). Ingressos à venda.

A próxima edição da Festa Bailinho acontece em 29 de dezembro, com temática de réveillon, no Morro da Urca. Ingressos à venda.

Em São Paulo