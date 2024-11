D23: Roteirista de Moana 2 explica mudança de série de TV para filme

Em 2016, quando "Moana - Um Mar de Aventuras" se tornou sucesso, a Disney colocou vários projetos da franquia em desenvolvimento, como uma série de TV animada com a personagem. Esse projeto, porém, acabou se tornando o filme "Moana 2", prestes a chegar aos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

Na D23, primeira edição do evento da Disney no Brasil, o roteirista Jared Bush explicou a mudança: "Apesar de termos mudado o formato de série de TV para filme, a história continua a mesma", garantiu a Splash. "Tomamos essa decisão assim que percebemos o quão gigante e épica era essa aventura, que pedia para ser vista nas maiores telas do mundo. Para nós, foi a oportunidade de deixar nossos artistas livres para criarem um espetáculo."

Bush assina alguns dos importantes sucessos recentes da Disney nas animações, como o primeiro "Moana" e "Zootopia: Essa Cidade é o Bicho". Ambos os filmes originais saíram em 2016, e os dois estão com continuações em desenvolvimento ao mesmo tempo. "É a coisa mais incrível do mundo ter as duas histórias continuando, com fãs que querem vê-las", celebrou o roteirista. "É muito especial para mim."

Moana terá continuação Imagem: Divulgação

Mas um dos projetos mais interessantes do cineasta é ter escrito e co-dirigido "Encanto", animação de 2021 que se tornou um hit no streaming "Disney+". Curiosamente, quando o filme foi anunciado, havia rumores de que seria sobre uma família brasileira. No fim das contas, acabou sendo sobre os colombiano Madrigal, mas Jared Bush não descarta a possibilidade de, um dia, fazer uma animação da Disney ambientada no Brasil.

"Eu amaria ter um dos nossos filmes ambientados no Brasil!", declarou. "É o lugar mais divertido que já estive na minha vida. Acabei de descer do palco e os fãs são inacreditáveis, então eu amaria voltar para cá o tempo todo."

A D23 acontece de 8 a 10 de novembro, no Transamérica Expo, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados.