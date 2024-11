'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 11 a 15/11

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 11 de novembro

Nina surge na Caverna Encantada e pergunta para Anna, Manu e Isadora por que estão escondendo a gruta. Gabriel leva Pedro, Felipe e André até a casa de Goma Behr para consertar o relógio de Binho. Felipe mexe em um dos relógios na casa de Goma e acaba congelando o tempo. Todos os adultos da Cidade de Milagres param no tempo. Após sumir por um tempo, Binho reaparece no colégio.

Terça-feira, 12 de novembro

Norma está perto de ser dona do colégio. Binho avisa os meninos que, enquanto estava sumido, na verdade, estava na Caverna Encantada. Binho mostra o mundo mágico aos amigos e sinaliza que a entrada é feita pela toca dos Luíses. No lago da caverna, Felipe encontra e pega o diamante falante de Safira. Norma revela a Anna que agora é sua mãe e apresenta a declaração da guarda da menina. Anna afirma que sua mãe é Catarina. Norma faz de tudo para agradar Anna e até prepara o jogo do Foguetinho [clássico do Programa Silvio Santos] para presenteá-la com brinquedos.

Quarta-feira, 13 de novembro

Lavínia escuta uma conversa entre Norma e Pilar e descobre o segredo de que a diretora agora é mãe de Anna. Thomas ajuda César a ser mais autoconfiante na vida amorosa e profissional. Norma estuda para se tornar uma boa mãe e deseja dormir no quarto das meninas para se aproximar de Anna. Felipe percebe que o diamante que resgatou na caverna falou com ele.

Quinta-feira, 14 de novembro

O diamante falante ecoa dizendo que deseja retornar à caverna. Lavínia fica preocupada com a intenção de Norma de se aproximar de Anna e ganhar vantagens. Felipe perde o diamante. Pilar descobre que Gabriel estava conversando de maneira íntima com uma mulher na rua. Norma manda Pilar não se intrometer na sua relação com Anna e ameaça tomar uma atitude drástica caso continue se metendo. Betina leva um cachorro para o colégio, e ele acaba comendo o diamante.

Sexta-feira, 15 de novembro

Betina comenta com Dalete que o cachorro sabe falar; Felipe logo percebe que o cão comeu o diamante. Lavínia grita no meio do colégio que Anna é filha de Norma. Após recuperar o diamante, Felipe o manipula na porta do banheiro; Anna flagra e tenta pegá-lo, mas a joia cai na privada. No cemitério, Pilar deixa flores no túmulo do ex-marido; Gabriel a segue, mas a professora fica incomodada. Mais tarde, Pilar revela a Gabriel que era casada e que estava grávida, mas, após a notícia da morte do marido, perdeu o bebê.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.