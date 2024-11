William Baldwin e esposa moram em casas diferentes: 'Alergia um do outro'

O ator William Baldwin contou que ele e a esposa, a cantora Chynna Phillips, moram em casas separadas e em cidades diferentes.

O que aconteceu

Eles estão casados há 29 ano e têm três filhos: Jameson (24 anos), Vance (22 anos) e Brooke (19 anos). Os dois atribuem o sucesso do relacionamento à decisão recente de viver separados.

Atualmente, a cantora vive em Santa Barbara, e Baldwin mora em Beverly Hills. "Billy [William] e eu estamos meio que nesse novo tipo de arranjo que está realmente funcionando para mim. Não sei se está funcionando para ele, mas estou muito feliz com o que estamos fazendo. Basicamente, é totalmente desestruturado... deixe-me explicar. Eu disse ao Billy, 'Olha, por que não fazemos um pequeno teste para ver como é ter eu em Santa Barbara, você em Beverly Hills'", contou Chynna em vídeo em seu canal do YouTube.

O casal acrescenta que se encontra fazer terapia ou jantar com os filhos. "No meio tempo, temos encontros noturnos juntos, fazemos terapia, jantamos com as crianças e vamos à praia ou ao museu", explica a cantora.

Baldwin brincou que eles teriam alergia um do outro. "A realidade é que você tem alergia, eu tenho uma certa energia que faz você ter um… Veja suas costas que acabaram de ser retorcidas agora. Você faz coisas que, você sabe, meio que alteram minha energia às vezes".