Sacha prevê eliminações e comentam saída de Zé: 'Parece que saíram 8'

Sacha, Yuri e Gui comentaram nesta sexta-feira (8) sobre a eliminação de Zé Love e o futuro na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha disse que a saída de Zé Love valeu por oito peões. "Ele saiu, parece que saíram mais 8 pessoas da casa. Tá mais tranquila, mais leve. Outro volume das pessoas falando", disse. "Muito louco, aliviou", concordou Yuri.

Gui disse estar curioso para ver o futuro no reality. "Agora quero ver. Quem vai fazer seu jogo ai, quem vai lutar pelo que acha certo", disse. "Tem que ter o confronto sim, mas nunca baixar o nível".

Sacha disse que eles deveriam agir "com verdade" e "falar com argumentos". "Não inventar nada de ninguém. Eles só sabem inventar coisa, levantar pauta onde não existe".

Segundo os peões, até Fernando mudou a postura para com eles. "Fernando tá um doce", disse Yuri. "Tá piano".

"Eles tavam cientes que o Zé ia ganhar o programa", opinou Yuri.

Eu não consigo entender como eles ficaram esse tempo todo vendo essa quantidade de coisas absurdas acontecendo e não perceberam que o negócio não ia dar certo. Como é que eles podem achar que essa opressão que a gente tava sofrendo aqui, o público ia estar gostando de ver isso? Sacha Bali

Sacha também disse que Flora deveria ser a próxima eliminada. "Se ela bater com qualquer pessoa aqui, ela sai. Acho que ninguém aqui sai pra ela".

Segundo o ator, as quatro próximas eliminações deveriam ser de Gizelly, Sidney, Babi e Fernando. "Pra mim são essas 4 pessoas que tem que sair. Aí fica só planta. Flor, Albert, Juninho, Gilsão e Nessa."

O ator ainda disse que alguns peões não precisa de dinheiro, mas estão no reality. "Mesmo que não precisar, conta sua história", recomendou Yuri. "Ganha o publico por quem você é", concordou Gui.

