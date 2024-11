Neymar posta 1ª foto com Helena, terceira filha do craque

Neymar usou as redes sociais para postar a primeira foto segurando Helena, terceira filha do atacante. A pequena é fruto do affair que teve com Amanda Kimberlly.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Neymar postou uma foto segurando Helena no colo. Na legenda, o craque escreveu "03 do papai", seguido de um coração.

Helena é a terceira filha do craque, a primeira com Amanda Kimberlly. Neymar é pai de Davi Lucca e de Mavie, frutos de relacionamentos anteriores.

Havia um boato de que Amanda teria proibido Neymar de postar foto com Helena, que nasceu há quatro meses. No entanto, Kimberlly foi nas redes sociais e desmentiu.