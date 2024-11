Liam Payne: polícia argentina prende três suspeitos envolvidos na morte do cantor

Autoridades argentinas prenderam na quinta-feira, 7, três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Liam Payne, em decorrência de politraumatismos e hemorragia interna e externa. O cantor morreu no final de outubro, após cair da sacada do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, Argentina.

Segundo o promotor Andrés Esteban Madrea, em entrevista ao portal Sky News, os suspeitos responderão por "abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes". A autópsia realizada no corpo de Payne revelou traços de crack, cocaína e outras drogas.

Entre os acusados estão um assistente pessoal do músico, um funcionário do hotel e o fornecedor das drogas. Andrés destacou que Payne "não estava totalmente consciente ou experimentava um estado de diminuição ou perda de consciência perceptível no momento da queda".

A investigação também revisou mais de 800 horas de gravações das câmeras de segurança e realizou uma busca no quarto do cantor. Com as evidências, a hipótese é de que Payne não tinha a intenção de se machucar. "No estado em que ele se encontrava, ele não sabia o que estava fazendo nem podia compreender", concluiu o promotor.