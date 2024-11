Grammy 2025: confira a lista de indicados

O Grammy anuncia nesta sexta-feira (8) a lista de indicados à sua 67ª edição, que acontece em fevereiro de 2025.

Confira a lista de indicados:

Canção do ano

"A Bar Song (Tipsy)" - Shaboozey

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

"Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Please Please Please" - Sabrina Carpenter

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé

Artista revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor performance pop solo

"Bodyguard" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"Apple" - Charli xcx

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

Melhor performance pop em dupla ou grupo

"Us" - Gracie Abrams feat. Taylor Swift

"Levii's Jeans" - Beyoncé feat. Post Malone

"Guess" - Charli xcx & Billie Eilish

"The Boy Is Mine" - Ariana Grande, Brandy & Monica

"Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

É possível acompanhar as indicações no site oficial do Grammy e no YouTube. A transmissão ao vivo acontecerá neste site e no canal oficial do Grammy no YouTube.

*Esta nota está sendo atualizada.