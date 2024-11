Arranha-céu 'fininho' em Dubai terá largura de só um apê e altura de 380 m

Um arranha-céu finíssimo, com a largura de apenas um apartamento, deve cortar os céus de Dubai a partir de dezembro de 2028, anunciou a construtora Muraba, dos Emirados Árabes Unidos.

O projeto, que é uma parceria com o premiado escritório catalão RCR Arquitectes, vencedor do Pritzker Prize (tido como o Oscar da arquitetura) em 2017, terá cerca de 380 metros de altura, mas apenas 22,5 metros transversalmente.

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

Serão 131 apartamentos de um a cinco dormitórios distribuídos pela torre "magrinha" de 73 andares que foi batizada de Muraba Veil, informou a Muraba à CNN.

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

O nome é uma referência ao seu design em camadas ou véus, recobrindo a obra com uma malha de aço inoxidável personalizada, porosa e responsiva — que refletirá os diferentes tons do céu.

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

As áreas comuns ainda oferecerão "uma curadoria variada de amenidades de lazer", entre elas um spa, piscina, restaurante, galeria de arte, quadra de padel e cinema particular.

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

O edifício será erguido junto a um canal próximo da estrada Sheikh Zayed, principal via de Dubai. Com esta combinação de localização privilegiada, luxo e design único, quem quiser viver por lá terá de desembolsar altos valores: o apartamento mais barato sairá por 18 milhões de dirhams ou R$ 28,7 milhões.

Imagem: Divulgação/Muraba

Cada unidade deve ocupar a largura completa do prédio e terá interiores similares a casas árabes tradicionais, com um pátio central interno com área verde.

Imagem: Divulgação/Muraba

Apesar de seu estilo e proporções ambiciosos, o Muraba Veil está longe de ser o mais maximalista dos projetos de Dubai: o emirado abriga o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com 828 metros de altura, e até 2028 terá também o segundo: Burj Azizi, de pouco mais de 725 metros.

Imagem: Divulgação/RCR Arquitectes

Apesar disso, o Muraba Veil não deverá superar o fininho 111 West 57th Street de Nova York, que tem apenas 18,3 metros de largura e 435 metros de altura. Veja abaixo: