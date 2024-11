Três pessoas são acusadas pela morte de cantor Liam Payne, do One Direction

BUENOS AIRES (Reuters) - Três pessoas foram acusadas por terem relação com a morte do cantor Liam Payne, do One Direction, que caiu da varanda do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires no mês passado, disseram autoridades argentinas nesta quinta-feira.

A morte do artista de 31 anos chocou o mundo e levantou questões sobre como ele caiu.

Uma ligação para o serviço de emergência, feita por um funcionário do hotel no dia em que Payne morreu, alertou que ele agia de forma agressiva e que poderia estar sob efeito de drogas e álcool.

A autópsia revelou que o artista tinha traços de álcool, cocaína e um antidepressivo no organismo quando morreu, disse a promotoria em comunicado nesta quinta-feira.

Os acusados são um suposto traficante de drogas, um funcionário do hotel que pode ter fornecido a cocaína a Payne e uma pessoa que era próxima ao cantor, afirmaram autoridades.

Todos foram acusados de terem desempenhado um papel para Payne obter as drogas. Uma pessoa que visitava o artista também foi acusada por "abandono de uma pessoa, seguida de morte".

Os acusados não tiveram seus nomes divulgados.

(Reportagem de Nicolas Misculin)