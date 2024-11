Lexa diz que é uma grávida raiz: 'Já chorei, enjoei, dei espirro com xixi'

Lexa, 29, compartilhou nesta quinta-feira (7) alguns sintomas que tem vivenciado durante sua gravidez.

O que aconteceu

A cantora fez um desabafo para os seguidores sobre alguns perrengues da gestação enquanto viaja pelos Estados Unidos. "Gente, eu tô uma grávida raiz. Só hoje eu já chorei, já enjoei, já dei um espirro com xixi e já dormi", disse ela nos stories do Instagram.

Lexa contou que foi tomada pelo choro ao longo do dia e agradeceu pelo apoio de suas amigas. "Muito obrigado por terem paciência comigo. Gente, eu chorei do nada, do nada", disse ela.

Uma das amigas da artista contou que ela ficou sensível e não segurou as lágrimas após ter um enjoo. "Aí você, do nada, falou: 'Tô com vontade de chorar' e [chorou]. E na hora do enjoo você não queria ser tocada. Mas, trinta segundos depois você chorou e já quis um abraço", relatou ela.

Lexa e o noivo, Ricardo Vianna, estão à espera de uma filha. O casal anunciou a gestação no final de outubro e confirmou que a menina se chamará Sofia.