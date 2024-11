Bruno Mars posta vídeo cantando e dançando funk para se despedir do Brasil

Bruno Mars, 39, deixou o Brasil nesta quinta (7) e publicou um vídeo em agradecimento ao público que o acolheu no país.

O que aconteceu

O clipe recorda momentos marcantes da passagem de Mars pelo país, ao som de "Bonde do Brunão", funk cantado por ele em português. A letra diz: "Bruninho já chegou / Agora a festa é no Brasil / Desce até o chão / Esse é o Bonde do Brunão".

Na legenda da publicação, o cantor havaiano deixou uma mensagem de gratidão aos fãs brasileiros. "Obrigado, Brasil, por esses 15 shows incríveis! Mais de um mês no Brasil e eu nunca mais serei o mesmo", escreveu ele.

Bruno Mars desembarcou no Brasil em 30 de setembro e fez shows em 15 capitais do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte foram algumas das cidades por que ele passou.

Mais do que pelas performances em si, o cantor marcou pela simpatia e a simplicidade com que aproveitou a rotina e a cultura locais. Ele assistiu a uma partida de futebol no Maracanã, tomou cerveja com fãs em bares das cidades que visitou, fez uma tatuagem do Cristo Redentor e cantou com ícones nacionais como Thiaguinho e a dupla Chitãozinho e Xororó.